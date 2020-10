"Nachhaltigkeit hat mich stets begleitet"

Sie ist Klimaschutz-Aktivistin, fliegt privat gar nicht mehr, hat ihr eigenes Gemüsebeet und kocht in ihrer Firma mittags, was sie im Gemeinschaftsgarten erntet. Für Daniela Hochmuth (31) aus Vorchdorf ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort. Bei der Wearfair-Messe, die heute in der Tabakfabrik in Linz eröffnet wird, ist sie mit der ökofairen Sportmarke „Pyua“ vertreten, für die sie als Verkaufsmanagerin arbeitet.

„Die Nachhaltigkeit hat mich schon immer begleitet. In meiner Familie zählen Werte wie Zusammenhalt und Bodenständigkeit. Mein Papa hat immer auf Energieeffizienz geschaut, und meiner Oma war es wichtig, dass wir genug Kartoffeln eingelagert haben, um über den Winter zu kommen“, sagt die Vorchdorferin.

Ihr Ausbildungsweg führte die Vorchdorferin in die Modebranche und zum Sport. „Ich war in der Modeschule Ebensee, gleichzeitig kam ich zum Snowboarden und fuhr im Oberösterreich-Kader Rennen“, berichtet Hochmuth. Sie hat für Intersport Eybl gearbeitet und für Mammut in der Schweiz Sportbekleidung entwickelt.

Später zog es die junge Frau wieder in die Berge. „Bis vor zwei Jahren war ich Freeride-Profi, ich habe zwei Filme gemacht und bin auch Contests gefahren“, sagt die 31-Jährige. Zwei Unfälle brachten sie in die Modebranche zurück. „Ich konnte aber nicht mehr hinter den Konzepten der konventionellen Bekleidungsindustrie stehen.“

Hochmuth gründete 2015 eine Klimaschutzorganisation für alle, die mit Wintersport zu tun haben. „POW – Protect Our Winters“ kommt aus den USA. Es gehe darum, Berge und Natur zu schützen. „Wir können mit einfachen Veränderungen unser Leben klimafreundlicher gestalten“, sagt die Aktivistin, die auch Lobbying für Kreislaufökonomie betreibt.

Wenn sie nicht arbeitet oder im Schnee unterwegs ist, macht Daniela Hochmuth Akrobatik-Yoga. „Es geht darum, einander Stabilität zu geben – das finde ich auch philosophisch schön. Miteinander kann man viel schaffen.“

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at