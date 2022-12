Nachhaltige Alternativen zum Silvesterfest

Feuerwerk

Feuerwerke sind eine Belastung für die Umwelt, auch für Tiere bedeuten sie Stress. Alternativen, um das alte Jahr trotzdem gebührend zu verabschieden und das neue willkommen zu heißen, gibt es viele: So kann etwa eine Feuertonne im Garten aufgestellt, ein Schwedenfeuer angezündet oder mit selbstgemachte Fackeln aus Tannenzapfen, Klopapierrollen oder Stoffresten die Nacht erhellt werden.

Sekt mit Korkverschluss

Zum Anstoßen auf das neue Jahr wird gerne Sekt getrunken. Wer sich für eine Flasche mit Korkverschluss entscheidet, tut der Umwelt etwas Gutes. Denn der Kork stammt aus Korkeichenwäldern im Mittelmeerraum. Um den Fortbestand dieser Wälder und damit den Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten zu sichern, dürfen sie ihren ökonomischen Nutzen nicht verlieren, heißt es vonseiten des WWF.

Wachsgießen statt Bleigießen

Bleigießen ist seit 2018 in Österreich verboten, da es sich um ein gesundheitsschädliches Schwermetall handelt. Eine Alternative dazu ist Wachsgießen. Dafür können Kerzenreste eingeschmolzen und in Formen gegossen werden. Am Silvesterabend wird das Wachs dann, wie es vom Bleigießen bekannt ist, auf einem Löffel über einer Kerze eingeschmolzen und schwungvoll in kaltes Wasser gekippt.

Nachhaltige Deko aus natürlichen Materialien

Statt anlassbezogene Silvester-Deko zu kaufen, kann langlebiger Partyschmuck selbstgemacht werden: Aus Papierresten können Konfetti entstehen, aus Stoffresten Wimpelketten. Auch Natursteine können den Tisch verschönern. Durch Stoffservietten und Mehrwegstrohhalme kann der Müll reduziert werden.

Nachhaltiges Silvestermenü

Um Pestizide im Essen zu vermeiden, rät der Konsumentenschutz gerade bei exotischen Früchten, Bioprodukte zu wählen. Auch nehmen sich immer wieder Menschen vor, weniger Fleisch zu essen, etwa, um damit das Klima zu schützen. Damit kann gleich zu Silvester begonnen werden: Es gibt zahlreiche vegetarische und vegane Menüvarianten. Falls es doch Fleisch sein soll, dann am besten aus artgerechte Haltung (im Idealfall vom Bauern aus der Region). Auch Fische aus regionalen Seen und Teichen sind eine gute Wahl. Bei anderen Fischarten sollte auf das MSC-Zertifikat geachtet werden.

