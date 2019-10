Nachhaltig Bauen: Neuer Lehrgang an Kunstuni Linz

Ab Februar 2020 wird bei dem neuen postgradualen Masterlehrgang das Thema nachhaltige Architektur im Mittelpunkt stehen, sagte gestern Siegfried Atteneder, Professor für Architektur an der Kunstuni, bei der Präsentation. Der Lehrgang richtet sich an Absolventen des Master of Advanced Studies (MAS), dauert drei Semester und ist mit 20 Plätzen limitiert. Neben den von internationalen Gastprofessoren geleiteten Veranstaltungen steht eine dreimonatige Praxis auf einer internationalen Baustelle am Programm.

Atteneder führte ökologische Herausforderungen an: Ein Drittel des globalen Energiekonsums werde für das Bauen verwendet, das obendrein rund 28 Prozent der globalen CO2-Emissionen (z. B. Zementproduktion) zu verantworten habe. Anstelle von Beton sollten künftig etwa alternative Baustoffe wie Lehm verwendet werden.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at