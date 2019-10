Nachbarn retteten ältere Dame aus brennender Küche

Vier Feuerwehren standen Dienstag Abend gegen 20 Uhr bei einem Küchenbrand in Ölkam (Gemeinde St. Florian) im Einsatz. Die ältere Dame bemerkte laut ersten Angaben einen Defekt an einem Kühlgerät und rief ihre Nachbarn zur Hilfe. Da sie körperlich eingeschränkt ist, und sich nur mithilfe ihres Rollators bewegen kann, eilten die von ihr informierten Nachbarn zur Hilfe und brachten die ältere Frau aus dem mittlerweile verrauchten Raum ins Freie. Der Brand ereignete sich in der Küche, die sich im Obergeschoß des Hauses befindet. Die Einsatzkräfte konnten die Ursache rasch lokalisieren und löschen. Laut Angaben der Feuerwehr, sei das schnelle Eingreifen der Nachbarn lebensrettend gewesen.

