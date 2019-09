Nachbar mit Axt bedroht: "Schlag dir den Schädel ein"

Mit den Worten "Ich stech dich ab" und "Ich schlag dir den Schädel ein" haben zwei rabiate Männer, die noch dazu auch mit einem Messer und einer Axt bewaffnet waren, in Linz in der Nacht auf Sonntag zwei Polizeieinsätze ausgelöst.

Das erste Mal mussten die Beamten kurz nach Mitternacht zu einer Wohnung in der Kremplstraße ausrücken. Dort ist ein 31-Jähriger mit einem Messer in der Hand ausgerastet. Ziel seiner Wut war der neue Freund seiner gleichaltrigen Ex-Partnerin, den er mit der Waffe in der Hand drohte, abzustechen. Der 27-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung konnte ins Freie flüchten und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 31-Jährigen widerstandslos in seiner Wohnung fest. Er ist ins Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht worden und wird angezeigt.

Auch ein 41-Jähriger musste die Nacht in einer Zelle verbringen, nachdem auch er ausgerastet war. Es war kurz nach 2 Uhr früh, als der Kroate nach einem Streit mit seinem 38-jährigen Nachbarn zur Axt griff und den Jüngeren bedrohte, ihm damit den Schädel einzuschlagen. Warum die beiden zu so später Stunden in Streit gerieten, ist unklar. Der 41-Jährige soll mit der Axt auch gegen die Wohnungstür seines Nachbarn geschlagen haben. Die 40-jährige Lebensgefährtin des Kroaten war Zeugin des Ausrasters und bestätigte den Vorfall auch gegenüber den alarmierten Polizisten. Die Beamten stellten den 41-Jährigen zur Rede, mussten ihn aber mehrmals und mit Nachdruck auffordern, ehe er aufgab und seine Axt fallen ließ. Als der 41-Jährige dann auch noch mit den Polizisten einen Streit anfing, wurden ihm Hand- und Fußfesseln angelegt. Den Rest der Nacht verbrachte er also wie der 31-Jährige im Polizeianhaltezentrum. Verletzt wurde bei den beiden Vorfällen niemand.

Junge Frau sexuell belästigt

Die Polizei ist in der Nacht aber auch noch in die Altstadt gerufen worden. Dort soll ein 25-jähriger Syrer eine junge Frau sexuell belästigt haben. Laut Zeugen habe er der 20-Jährigen auf die Brüste und den Hintern gegriffen. Der Syrer leugnete dennoch die Vorwürfe, er ist auf freiem Fuß angezeigt worden. (mpk)

