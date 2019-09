Nachbar bedrohte Frau mit Umbringen

Um 9:40 Uhr erstattete die 39-Jährige Anzeige, dass sie von ihrem 55-jährigen Nachbarn mit einem Messer bedroht wurde. Mehrere Polizeistreifen fuhren zur Anzeigerin. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass sie von ihrem Nachbarn unter Verwendung eines Küchenmessers mit dem Umbringen bedroht wurde und er anschließend die beiden in der Hauseinfahrt abgestellten Pkw beschädigt habe. Danach sei er zu sich nach Hause gegangen.

Die Beamten konnten den Mann in seiner Küche antreffen. Der 55-Jährige wirkte alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Er bestritt, die Straftaten begangen zu haben. Die Polizisten forderten ihn mehrmals auf, zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems mitzukommen. Da er sich weigerte, dieser Aufforderung Folge zu leisten, wurde die Festnahme ausgesprochen. Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiv und wurde schließlich gegen einen Beamten handgreiflich. In der Folge wurde der Pfefferspray eingesetzt. Der 55-Jährige ließ sich jedoch auch nach dem Einsatz von Pfefferspray nicht widerstandslos festnehmen, weshalb er von den einschreitenden Beamten unter Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt wurden. Trotz der angelegten Handfesseln verharrte der Mann in seinem aggressiven Verhalten und bedrohte die einschreitenden Beamten mit dem Umbringen.

Als sich der Mann nach mehreren Minuten etwas beruhigt hatte, führte das Rote Kreuz Neuhofen an der Krems die Erstversorgung durch. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme und Überstellung in den Neuromed Campus an. Der Mann verhielt sich auch gegenüber dem medizinischen Personal aggressiv und bedrohte die anwesenden Personen mehrmals mit dem Umbringen.