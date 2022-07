Nach zwei Jahren: Überfall auf Geldtransporter in Alkoven geklärt

Die Tat liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück. Ein Zeuge brachte die Ermittler auf die Spur eines 35-Jährigen aus dem Bezirk Eferding, der am 13. Mai 2020 einen Geldtransporter vor der Bank in Alkoven überfallen hatte. Er wurde "nach umfangreichen Ermittlungen" festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Der Oberösterreicher und sein 33-jähriger Cousin, der den Fluchtwagen gefahren haben soll, zeigten sich bei der Einvernahme geständig. Als Motiv gab der mutmaßliche Haupttäter seine prekäre finanzielle Situation und seine Spielsucht an. Die beiden Männer befinden sich jetzt in der Justizanstalt Wels.

Was ist am 13. Mai 2020 in Alkoven passiert? Ein Rückblick:

Kurz nach 8 Uhr früh kam ein schwarz bekleideter Mann mit Sturmhaube in die Sparkassenfiliale in der Eferdinger Straße nahe der Pfarrkirche. Vorschriftsmäßig mit weißer Mund-Nasen-Maske geschützt, betrat der Unbekannte jedoch nicht den Geschäftsraum, sondern postierte sich im Foyer.

Wie sich später herausstellen sollte, passte der Unbekannte dort den Geldtransporter ab. Lange musste er nicht warten, bereits wenige Minuten später hielt das Fahrzeug direkt vor der Bank. Als der Fahrer samt Geldkoffer ausstieg und auf die Bank zuging, stürmte der Täter auch schon auf ihn zu und rempelte ihn an. Indem er ihm eine Pistole vorhielt, herrschte der Täter den Geldboten in österreichischem Dialekt mit den Worten "Koffer her!" an, ihm das Geld zu geben.

Weil der völlig perplexe Fahrer nicht sofort reagierte, entriss ihm der Räuber den Koffer. Daraufhin rannte er zu dem im hinteren Bereich der Bankfiliale geparkten grauen oder weißen Kleinwagen und flüchtete mit seinem Komplizen damit auf die Eferdinger Straße (B129). Dort verlor sich ihre Spur.

Die Kennzeichen, die die beiden Unbekannten für den Überfall verwendeten, hatten sie auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Freibad Eferding von einem anderen Pkw abmontiert. Der Geldbote, der einen schweren Schock erlitt, verständigte nach dem Überfall sofort die Bankmitarbeiter, die schließlich die Polizei alarmierten.