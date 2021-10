Nach Wiener Terror: Sieben Mittätern droht lebenslange Freiheitsstrafe

WIEN. Knapp ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien, bei dem am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen ermordet und 38 Personen verletzt worden waren, haben die Ermittler gestern eine vorläufige Bilanz gezogen. Demnach habe sich die "Einzeltätertheorie", wonach der 20-jährige Kujtim F. in der Tatnacht alleine schoss und tötete, bestätigt, so Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien und Chefermittler Michael Lohnegger.

Dennoch gibt es rund um den Anschlag und den im Feuergefecht von der Polizei erschossenen Attentäter 30 Beschuldigte. Sieben sollen von den Terrorplänen des 20-Jährigen Kenntnis gehabt und es ernstlich für möglich gehalten haben, dass er diese in die Tat umsetzen werde. Diese sieben sollen F. im Vorfeld dabei unterstützt haben: drei bei der Beschaffung von Waffen und Munition und vier weitere durch "mentale" Tatbeiträge, indem sie den Attentäter im Vorfeld motiviert und ermutigt haben sollen. Ihnen droht für den Fall einer Verurteilung derselbe Strafrahmen wie dem Attentäter, wäre dieser noch am Leben: zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslang.

Bei den übrigen Beschuldigten geht es um Vorwürfe, dass sie terroristische Straftaten begangen haben sollen: zum Beispiel die Verbreitung von "IS"-Propagandamaterial. Die Ermittlungen begannen bereits in der Terrornacht, seither wurden insgesamt 32 Personen (zumindest vorübergehend) festgenommen, 30 Wohnungen durchsucht und 150 Telefone überwacht. Mehr als 340 Zeugen wurden befragt.

Dass F. in der Tatnacht keine Helfer hatte, zeige auch der Umstand, dass der bewaffnete Attentäter alleine zu Fuß um 17.45 Uhr sieben Kilometer in die Innenstadt bis zum Schwedenplatz marschiert war und dort erstmals um 19.30 Uhr ins Visier von Überwachungskameras geriet. Dies habe durch den Einsatz spezieller Spürhunde festgestellt werden können, sagt Lohnegger.

Historisch größter Tatort

Weil der Täter in mehreren Straßenzügen wahllos das Feuer auf Passanten eröffnete, handle es sich flächenmäßig um den historisch größten Tatort Wiens, so der Ermittler. Um die Tatabläufe zu rekonstruieren, wurden Laservermessungen durchgeführt und 3D-Technologien eingesetzt.

Höchst aufwendig war für die Ermittler auch die Auswertung aller privaten Handyvideos, die hochgeladen worden waren: insgesamt 1900 Stunden Videomaterial. Dies seien 78 Tage alleine dafür, jedes Video ein einziges Mal anzuschauen. Hinzu kamen mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung, denen nachgegangen worden sei.

Der Abschlussbericht der Polizei soll "spätestens Anfang nächsten Jahres" vorliegen.