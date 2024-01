Nach Weihnachten ist vor Ostern: Die ersten Schoko-Hasen sind da

Schon in Aufstellung: Osterhasen in Reih und Glied

nachrichten.at-Leserinnen und -Leser gehen mit offenen Augen durch die Welt (und die Geschäfte). Sie bemerkten bereits die ersten Osterhasen-Armeen, die Mitte Jänner in manchen Läden Stellung bezogen haben. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich, wie ein Lokalaugenschein zeigt.

"Das ist eine alte Weisheit: Je früher du die Ware rausräumst, desto besser geht sie. Wie beim Lebkuchen. Der hat auch im August den stärksten Absatz", sagt die Verkäuferin bei Billa, während sie nebenbei Ordnung schafft in dem Linzer Geschäft. Einkaufskörbe stellt sie zurück an ihren Platz, wischt einmal über den Kassentisch und zuckt mit den Schultern. Ihr, sagt sie, ist das ganz egal, wenn schon Mitte Jänner die Osterhasen-Armeen anhoppeln. "Wir sind das ja gewöhnt."

Nach Weihnachten ist vor Ostern

Das eine - in diesem Fall: die Weihnachtsware - werde weggeräumt, das andere - alles rund um Ostern - her. Auch wenn die Osterhasen, wie sie sagt, jetzt doch noch nicht den reißenden Absatz finden. "Aber die gekochten gefärbten Eier, die gehen schon gut." Dass direkt neben Goldhaserl mit Mascherl ein Tigerschwanz aus einem Regal baumelt und Hüte in Glitzer- und Regenbogendesign ins Auge springen, gehört dazu. Die Faschingsware läuft parallel mit, sagt die Verkäuferin, schnappt sich einen großen Besen und kehrt noch einmal so richtig durch.

Konsumentinnen und Konsumenten sehen das teils etwas anders. "Also vom Gefühl her ist das fast zu früh", sagt eine Passantin. "Aber das ist es bei den Weihnachtssachen im August auch." Mehr Missbilligung kommt von einer weiteren, die gerade auf den Bus wartet. "Viel zu früh" sei das, meint sie. "Das würde kurzfristig auch reichen." Die Kinder würden das ja die ganze Zeit vor Augen haben und jedes Mal im Geschäft jammern.

Zu früh? Nicht für alle

Ist es also viel zu früh? Das sehen nicht alle so. "Ich will da nicht urteilen. Ich weiß, dass der Handel es nicht leicht hat, das liest und hört man immer wieder. Jedes Geschäft muss schauen, dass es bestehen kann", sagt dagegen eine 70-Jährige, die mit ihrer Freundin auf dem Weg zur Messe ist. Neben Jugend und Weltfrieden will sie da auch den Handel in ihre Gebete einschließen. "Das können wir momentan alle brauchen", meint sie.

Billa-Mutter Rewe befindet die Osterhasen in den Kartonaufstellern jedenfalls passend. "Ostern und Weihnachten sind die stärksten Zeiten im Lebensmitteleinzelhandel. Schoko-Osterhasen werden traditionell stark nachgefragt, nicht nur in den letzten Wochen und Tagen vor dem Fest. Daher bieten wir unseren Kundinnen und Kunden bereits jetzt Saisonware an. Zeitlich ist das kein Novum, Schokoosterhasen kommen heuer nicht früher ins Geschäft als in anderen Jahren. Ein Startdatum, an dem alle Geschäfte beliefert werden, gibt es nicht, die Saisonware wird aus logistischen Gründen vielmehr gestaffelt an unsere Märkte ausgeliefert", heißt es dazu aus dem Konzern.

Und ein Passant sieht es ganz pragmatisch: "Die können das so früh rausräumen, wie sie wollen - ich muss es ja noch nicht kaufen."

Ein Tigerschwanz hängt aus dem Regal - Fasching trifft Osterhase Bild: Privat

Warum ist Ostern heuer so früh?

Der frühestmögliche Termin wäre der 22. März. So gesehen ist der heurige Ostersonntag mit 31. März ja schon etwas später dran - und trotzdem früh. Der späteste Termin ist nämlich der 25. April. Damit gehört Ostern ebenso wie das sich nach ihm richtende Christi Himmelfahrt und Pfingsten zu den sogenannten beweglichen Feiertagen. Das ergibt sich aus der Geschichte: Während des Konzils von Nicäa im Jahr 325 wurde in der katholischen Kirche beschlossen, dass Ostern sich nach dem Mond richten soll.

Sonntag nach Vollmond nach Frühlingsbeginn

Seither ist der Ostersonntag der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn. Meist fällt Ostern in den April. Der frühestmögliche Termin, 22. März, war bisher nur 1598, 1693, 1761 und 1818 - und wird erst im Jahr 2285 wieder sein. 1666, 1734, 1886 und 1943 wurde Ostern zum spätesten Termin, am 25. April gefeiert. Darauf muss man nicht so lange warten wie auf den frühesten Termin - das wird 2038 wieder so sein.

