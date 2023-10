Nach Wahnsinnsfahrt von Schlepper: "Die schrecken vor nichts zurück"

Die Flucht endete bei der "Aigner-Kurve" in Zwettl an der Rodl.

Gestern veröffentlichte die Polizei Details zu jenem Schlepperaufgriff, der am Mittwoch in Zwettl an der Rodl (Urfahr-Umgebung) gelungen ist. Dass dabei niemand zu Schaden gekommen ist, grenzt an ein Wunder. Denn im Kastenwagen des Schleppers, eines 30-jährigen Syrers, befanden sich ein Afghane und 27 Kurden – darunter mehrere Kleinkinder und ein Baby.