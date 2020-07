Nach versuchter Vergewaltigung: Verdächtiger in Palermo gefasst

Nachdem die Staatsanwaltschaft Wels einen Europäischen Haftbefehl veranlasst hatte, wurde der Mann bereits am 8. Juli in Palermo festgenommen, informierte die oberösterreichische Polizei am Freitag.

Der Italiener hatte, wie berichtet, in der Nacht auf den 26. Mai im Wartebereich des Bahnhofs geschlafen. Als eine junge Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck vorbeikam, folgte er ihr bis zu einer Bushaltestelle, wo sie zu Sturz kam. Der Mann begrapschte die 18-Jährige und versuchte schließlich, sie zu vergewaltigen.

Durch die lauten Hilfeschreie wurden zwei Passanten aufmerksam und der Täter ergriff die Flucht. Die Polizei Oberösterreich fahndete auch mittels Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Mann, nun klickten in Palermo die Handschellen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.