Nach Verfolgungsjagd versteckte sich Häftling in Bad Ischl unter Bett

Ein nicht allzu ausgeklügeltes Versteck hat sich ein 35-Jähriger auf der Flucht vor der Exekutive gesucht: Der Mann versteckte sich bei einer Freundin in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) unter dem Bett. Zuvor hatte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und eine Großfahndung im Salzkammergut ausgelöst.

Aber der Reihe nach: Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, war der 35-Jährige am Sonntag nicht wie vereinbart von einem Ausgang in die Justizanstalt Ried, wo er wegen eines Gewaltdelikts einsitzt, zurückgekehrt. Beamte hielten daraufhin an seiner Aufenthaltsadresse im Gemeindegebiet von Bad Ischl (Bezirk Gmunden) Nachschau. Weder dort, noch bei seiner Mutter oder in den umliegenden Lokalen war der Häftling auffindbar.

Rücksichtlose Fahrmanöver

Durch Zufall kam einer Polizeistreife, die sich später erneut auf den Weg zu der Wohnadresse gemacht hatte, der Gesuchte in einem Pkw entgegen. Als er das Einsatzfahrzeug bemerkte, stieg der 35-Jährige aufs Gaspedal und konnte den Beamten, die die Verfolgung aufgenommen hatten, durch rücksichtslose Fahrmanöver entkommen. Eine Großfahndung im Salzkammergut wurde eingeleitet. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der Pkw auf eine 40-jährige Ischlerin angemeldet.

Die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau zeigte sich äußerst aggressiv, als die Polizei an ihrer Adresse auftauchte. Sie stritt vehement ab, dass sich der 35-Jährige bei ihr im Haus befand. Ungeachtet dessen durchsuchten mehrere Streifen das Gebäude systematisch. Dabei wurde der Mann unter einem Bett liegend gefunden und wieder festgenommen.

