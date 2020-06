Nach Verfolgung: Zwei Schmuckdiebe festgenommen

Zwei ungarische Staatsbürger, 45 und 31 Jahre alt, werden beschuldigt, am vergangenen Samstag in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in Pasching Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben.

Die Beschuldigten, welche bereits öfters als Schmuckdiebe in Erscheinung getreten sind, wurden von Angestellten des Geschäftes erkannt. Sie verständigten nach Feststellung des Fehlbestandes die Polizei.

In der Zwischenzeit flüchteten die zwei Männer mit einem Pkw. Sie wurden von einem Ladendetektiv verfolgt und konnten schließlich von der Polizei in der Wiener Straße bei der Auffahrt auf die A7 angehalten und festgenommen werden. Die zwei Ungaren sind in Österreich bereits einschlägig vorbestraft und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

