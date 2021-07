Nach Unwettern: "Das Gröbste dürfte überstanden sein"

Nach den schweren Regenfällen am Wochenende kam es in vielen Orten Oberösterreichs zu Murenabgängen, überfluteten Kellern und Hochwasseralarm an den großen Flüssen. Allein in der Nacht auf Sonntag rückten 85 Feuerwehren mit insgesamt 1200 Einsatzkräften 150 Mal aus, und gestern spitzte sich die Situation mit Fortdauer des Regens weiter zu. Doch bis Redaktionsschluss zeichnete sich ab, dass Oberösterreich Szenen wie in Hallein oder Deutschland erspart bleiben.

Galerie: Aktuelle Bilder aus Oberösterreich haben wir in dieser Fotostrecke für Sie zusammengefasst:

Schärding: Nach den Flutkatastrophen in Salzburg und im Berchtesgadener Land wurde in Schärding noch in der Nacht begonnen, am Ufer des Inns den Hochwasserschutz aufzubauen. Am Sonntag lagen 6000 Sandsäcke bereit, Anrainern wurde empfohlen, ihre Keller zu räumen. Die Feuerwehr rettete einen Angler, der beim Pramspitz in seinem Auto von Wassermassen eingeschlossen war. Der Hydrographische Dienst des Landes rechnete gestern mit einem Pegelhöchststand von 7,5 Metern in der Nacht auf heute. (2013 waren es drei Meter mehr.)

Hochwasserschutz in Schärding Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Steyr: Im hochwassererprobten Steyr drohte die Enns in der Nacht auf Sonntag über die Ufer zu treten. Der Ennskai und der Ortskai mussten gesperrt werden. Bei Letzterem wurde am späten Vormittag ein Pegelhöchststand von 5,5 Metern gemessen, der nachmittags jedoch wieder sank. Die Verantwortlichen in Steyr gingen gestern davon aus, ohne größere Schäden davonzukommen.

Salzkammergut: Am Oberlauf der Traun war die Hochwassersituation gestern angespannt, das Schlimmste trat jedoch nicht ein. Mit 4,5 Metern war der Pegelstand der Traun in Bad Ischl in der Nacht auf Sonntag doppelt so hoch wie normal. Kurz vor 21.30 Uhr ging Samstagnacht zwischen Ebensee und Traunkirchen eine Mure auf die B145 nieder. Im Bereich des Nordportals des Sonnsteintunnels bedeckten etwa 30 Zentimeter Schlamm und Geröll die Fahrbahn. Trotz Sperrgitter und Fahrverbotszeichen fuhr am Sonntag eine Autolenkerin aus Wien durch den Tunnel. Laut Polizei blieb das Fahrzeug in der Mure stecken. Die 34-Jährige, ihr Ehemann und zwei Kleinkinder wurden zunächst im Tunnelportal in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr zog den Wagen zurück auf die Fahrbahn. Die Frau wird wegen Missachtung einer Straßensperre angezeigt. In Bad Ischl kam es ebenso zu Vermurungen und Verklausungen. Die Feuerwehr musste Autos bergen, die vom Heraustreten des Ischl-Flusses über die Ufer bedroht waren. "Wir waren mit mehr als 100 Mann bis 3.30 Uhr im Einsatz", sagt Kommandant Jochen Eisl. "Bad Ischl kam aber mit einem blauen Auge davon."

Donau: Drei Fischer, die auf einer Donauinsel gegenüber dem Zillenplatz in Enns campiert hatten, mussten Sonntagvormittag wegen hohen Wasserstandes der Donau gerettet werden. Wie berichtet holte die Feuerwehr die zwei Männer und eine Frau mit einem Boot von der Insel.

Camper von Insel in der Donau gerettet ENNS. Sonntagvormittag hat die Feuerwehr drei Personen von einer Insel in der Donau, gegenüber des Zillenplatzes in Enns(Bezirk Linz-Land), gerettet.

In Linz, Saxen, Langenstein, Mauthausen und Grein wurden gestern entlang der Donau vorsorglich mobile Hochwasserschutzvorkehrungen aufgestellt. In Linz wurden sämtliche Abgänge zur Donau sowie die Zufahrten zu Oberer Donaustraße und Jahrmarktgelände gesperrt. Die Pegelhöchststände wurden für die Nacht auf heute erwartet, dürften jedoch deutlich unter den Hochwassermarken von 2002 und 2013 geblieben sein.

Das Wetter beruhigt sich

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bedankte sich am Sonntag bei allen Einsatzkräften und Freiwilligen und sicherte Unterstützung aus dem Katastrophenschutzfonds zu: "Die Schäden sind mancherorts gewaltig. Rasche und unbürokratische Hilfe ist das Gebot der Stunde."

Beim Hydrographischen Dienst (HD) des Landes ging man am Sonntag vorsichtig davon aus, dass Oberösterreich das Gröbste überstanden hat: "Am Pegel Schärding am Inn ist bis in die Abendstunden mit einem weiteren Anstieg im Bereich von etwa 700 Zentimetern zu rechnen, auch an der Donau steigen die Wasserstände bis Mitternacht noch weiter an", sagte HD-Leiter Peter Kickinger. Ab dann sollten laut Prognosen die Pegelstände aber wieder sinken.

In den kommenden Tagen beruhigt sich die Situation auch wettermäßig. Heute und morgen erwarten Meteorologen der ZAMG noch einzelne Regenschauer, ab Mittwoch stellt sich aber stabiles Sommerwetter ein. (ebra, ort)