Nach Unwetter: Seniorenheim in Zell an der Pram evakuiert

Alle Hände voll zu tun gibt es am Samstagnachmittag mit einer nicht ganz alltäglichen Übersiedlung im Innviertel: 61 Seniorinnen und Senioren müssen umziehen. Bei dem Sturm, der in der Nacht mit Böen zwischen 80 und 100 km/h über die Gemeinde im Bezirk Schärding hinweggefegt ist, wurden Teile des Daches ihres Heims weggerissen. Der starke Regen trug das Seine zu den Schäden bei - das Wasser drang über drei Stockwerke bis in den Keller vor.