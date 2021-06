Nach Unwetter: 1200 Feuerwehrler räumen heute auf

Seit heute Morgen sind 1200 Feuerwehrmänner und -frauen besonders in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Grieskirchen im Einsatz, um nach den Sturmnächten aufzuräumen. Viele Dächer sind kaputt, Handwerker in Zeiten wie diesen Mangelware, die Feuerwehr hilft mit Notfallplanen noch mehr Schäden zu verhindern.

„Der nächste Regen kommt bestimmt“, sagt Hubert Schaumberger vom Landesfeuerwehrkommando. Aus dem ganzen Land sind Feuerwehreinheiten mit Kränen, Drehleitern, Teleskopmastbühnen etc. vor Ort. Auch die Feuerwehr-Katastrophenschutzeinheiten musste ausrücken, so wie in den vergangenen Tagen.

Heute werden vorwiegend jene Arbeiten gemacht, die kurzfristig nur sehr schwer bewältigbar sind, hunderte Adressen müssen bedient werden, so Schaumberger im OÖN-Gespräch. Die Aktion wurde gestern bereits vorbeireitet, die ersten Alarmierungen fanden heute am frühen Morgen statt. Der Großteil der Arbeiten müsste heute abgeschlossen werden können, heißt es aus dem Landesfeuerwehrkommando.

Mehr zum Thema: