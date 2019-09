Nach Unfall mit Radfahrerin: Lenker stellte sich Polizei

Am Sonntag um 20:12Uhr ereignete sich auf der B158 von St. Gilgen in Richtung Bad Ischl ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige afghanische Radfahrerin aus dem Bezirk Gmunden von einem Pkw von hinten erfasst wurde. Die Frau stürzte und kam neben der Straße am Straßenbankett zum Liegen. Der Unfalllenker blieb einige Meter nach der Unfallstelle stehen und verständigte die Polizei. Danach fuhr er nach Hause und beging somit Fahrerflucht.

Die Radfahrerin erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstbehandlung im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl in das Ukh Salzburg überstellt. Die Beamten konnten die Wohnadresse des Fahrerflüchtigen ermitteln, wo dieser zwar nicht angetroffen, der beschädigte Pkw aber festgestellt werden konnte. Einen Tag später stellte sich der 44-Jährige aus dem Bezirk Gmunden im Beisein eines Anwalts bei der Polizeiinspektion Bad Ischl. Er wird angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.