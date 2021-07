Nach Unfall mit E-Bikes: 58-Jähriger starb im Krankenhaus

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag mitteilte, erlag der Mann am gestrigen Freitag im LKH Bad Ischl den schweren Verletzungen, die er sich am 20. Juni bei einem Sturz auf der Rettenbachalmstraße zugezogen hatte. Mit einem weiteren E-Bike-Fahrer war er in einen etwa 170 Zentimeter tiefen, ausgetrockneten Entwässerungsgraben gefallen.

Der 50-jährige E-Biker wurde dabei leicht verletzt, der 58-jährige schwer. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte war der 58-Jährige ins Landeskrankenhaus Bad Ischl gebracht worden. Der Unfall hatte sich um etwa 16.15 Uhr ereignet. Warum die beiden in dieselbe Richtung fahrenden E-Biker aus dem Bezirk Gmunden stürzten und von der Fahrbahn abkamen, war unklar.