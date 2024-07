Nach Unfall mit Baum: Rodlbad wird genau unter die Lupe genommen

Die Bäume stürzten von einem privaten Grundstück aus über die Rodl – genau in den Bereich, in dem sich Badende abkühlten.

In einem auf der anderen Seite des Flusses gelegenen Waldstück stürzte eine Esche um, riss eine zweite mit sich – und beide stürzten über die Rodl exakt in den Bereich, in dem sich die Badenden aufhielten. Eine 44-Jährige aus Altenberg, die auf einem Felsen im Wasser saß, wurde, wie berichtet, von Ästen am Kopf erwischt und verletzt.