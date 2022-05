Nach Unfall mit Bagger: Ärzte retteten Hand in neunstündiger Operation

Es war am Montag, dem 14. Februar 2022, als der Niederösterreicher mit einer schweren Handverletzung ins Linzer Uniklinikum eingeliefert wurde. Er hatte an jenem Tag mit dem Bagger gearbeitet, als sich die Schaufel beim Folieren plötzlich löste. Ab dem Handgelenk wurde die komplette Mittelhand sowie sämtliche Finger gebrochen. Sehnen, Gefäße und Nerven wurden zerquetscht oder zerrissen. Für die Unfall- und Mikrochirurgen Michael Pollak und Andreas Kastner war es eine äußerst schwierige Ausgangslage. Nach einem neunstündigen OP-Marathon ist es ihnen - auch dank der Hilfe des Pflegeteams - gelungen, die Hand des 38-Jährigen zu retten.

Chirurg Michael Pollak mit dem Patienten Bild: KUK

Weitere Operationen nötig

Drei Monate sind inzwischen vergangen, und der Patient aus Waidhofen an der Ybbs kann wieder zuversichtlich nach vorne blicken. Die Hand sei "ausgezeichnet" durchblutet, die Knochen stabil verheilt und die Wundheilung fast vollständig abgeschlossen. "Glücklicherweise hat sich keine Infektion entwickelt", teilte Michael Pollak mit. Die Finger seien zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Bewegung eingeschränkt, doch die beiden Ärzte sind optimistisch: "Das kann in einigen Monaten mit rekonstruktiven Operationen verbessert werden."