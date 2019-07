Nach Unfall mit 1,28 Promille zu Fuß geflüchtet

Der 30 Jahre alte Mann fuhr am vergangenen Sonntag mit seinem Pkw um 0.15 Uhr auf dem Erlachweg in Braunau in Richtung "Auf der Haiden". Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer 30er-Zone rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Lichtmasten, anschließend fuhr er noch gegen einen Baum. Der Mann flüchtete von der Unfallstelle und ließ das schwer ramponierte Auto unversperrt zurück. Die Polizisten konnten den 30-Jährigen relativ rasch in der Nähe der Unfallstelle ausforschen. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,28 Promille.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.