Nach Unfall in Pinsdorf: Lenker (32) versteckte sich im Keller

Der Nationalfeiertag hat für einen 32-Jährigen aus Pinsdorf mit einem Unfall geendet: Der junge Mann dürfte um kurz vor Mitternacht bei der Fahrt durch seinen Heimatort die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und in der Aurach gelandet sein. Unweit der Unfallstelle fand ein Passant den verletzten Mann und schlug Alarm. Als die Polizisten wenig später eintrafen, fehlte von dem Opfer aber jede Spur.

Alko-Test verweigert

Im Zuge einer Suchaktion mit Diensthunden und einer Drohne samt Wärmebildkamera fanden die Beamten den beschädigten Pkw in der Aurach liegend. Das Kennzeichen führte sie zur Wohnadresse des Lenkers, einem Mehrparteienhaus in Pinsdorf. Dort hatte der 32-Jährige versucht, sich vor den Beamten im Keller zu verstecken.

Mit dem Unfall wollte der augenscheinlich verletzte Lenker nichts zu tun haben. Er klagte aber über Schmerzen in der Brust und wurde deshalb mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Einen Alkomattest verweigerte er vehement, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Lesen Sie dazu auch:

Lokalisierung: Pinsdorf liegt im Bezirk Gmunden

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.