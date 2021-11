Nach Unfall in der Traun ertrunken: Tiefe Trauer um Andreas S. (18)

Es sollte ein netter Abend unter Freunden sein – doch geendet hat dieser mit einer Tragödie. Ein 18-jähriger Beifahrer aus Bad Wimsbach (Bezirk Wels-Land) starb in der Nacht auf Donnerstag in der eiskalten Traun, nachdem der von einer Freundin gelenkte Wagen in Lambach von der Straße abgekommen war.