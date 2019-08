Nach Unfall: Für Geburtstagskind Fasching "ist der Rekord absolut noch drin"

5.656 Kilometer ist die geplante Strecke des Projekts #EuropeCoast2Coast lang, mehr als die Hälfte hat Fasching bereits hinter sich gebracht. Und noch einen Grund zur Freude gab es für den Neukirchner, der am Sonntag seinen 52. Geburtstag feierte.

Zeit für ein Gläschen Sekt mit der Familie blieb zwar nicht, doch immerhin ist Wolfgangs Frau Doris Teil des Teams, das den dreifachen Gewinner des Race Across America Tag und Nacht unterstützt. „Nach dem Unfall lief die Zeit weiter und die Stunden im Krankenhaus kosteten Zeit. Nicht so bei den beiden Fährentransfers, wo die Zeit angehalten wurde. Das war so mit dem Weltverband ausgemacht“, sagt Doris Fasching.

Ein Bussi für das Geburtstagskind: Wolfgang Fasching wurde am Sonntag 52. Bild: Hausdorfer

Weiter geht es in Schweden

Nach dem Erreichen der Halbzeitmarke ging es weiter zunächst nach Hamburg. Bei Puttgarden stieg das gesamte Team auf die Fähre Richtung Dänemark, von wo es direkt nach Schweden weiterging. Bei strömendem Regen hat Fasching mittlerweile Göteborg passiert, der Kilometerzähler steht (Stand: Montag, 11 Uhr) bei mehr als 3400.

Der Crash mit dem Begleitfahrzeug hinterließ einige Blessuren bei Wolfgang Fasching. Anmerken lässt sich der 52-Jährige aber nichts. Faschings ärztliche Betreuerin Alexandra Meixner ist beeindruckt: "Er radelt jetzt so gut wie davor und hat wahrscheinlich insgesamt weniger Beschwerden als die meisten Sportler ohne Unfall nach 200 Kilometern auf dem Rad. Die Abschürfungen sind arg zum Ansehen. Aber er tut so, als wäre gar nichts."

Nachsatz: "Aber das Wichtigste: Trotz des Zeitverlusts ist der Rekord absolut noch drin.“

3400 Kilometer auf dem Rad und ein schwerer Sturz in Belgien haben ihre Spuren hinterlassen. Bild: Hausdorfer