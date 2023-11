Nach Überfall auf Linzer Trafik: Polizei forschte Täter (18) aus

Der 18-jährige Linzer wurde bereits im Februar 2023 wegen dreifachen bewaffneten Raubes auf Trafiken zu einer 22-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Am 6. Oktober flüchtete der Strafgefangene aus der Justizanstalt Linz und wechselte dabei mehrmals seine Unterkunft, um seinen Aufenthalt zu verschleiern.

Am 20. Oktober überfiel er mit einem Mittäter eine Trafik im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Die OÖN haben berichtet:

Diesen Überfall dürfte er begangen haben, um sich seine weitere Flucht finanzieren zu können. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte der flüchtige 18-Jährige am Montag in Linz-Auwiesen ausgeforscht und festgenommen werden. Er wird erneut in die Justizanstalt Linz überstellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.