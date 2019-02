Nach tödlicher Tragödie: Verkäufer der Kugelbomben muss vor Gericht

RIED/EBERSCHWANG/LINZ. 17-Jähriger starb: Beschuldigter muss sich wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten.

Hier ereignete sich die Tragödie in der Silvesternacht. Bild: Scharinger

Eberschwang ist eine der Faschingshochburgen in Oberösterreich. Doch in der Marktgemeinde im Bezirk Ried im Innkreis ist in der "närrischen Zeit" heuer nichts wie in vielen Jahren zuvor. Wie berichtet, wurde in der Silvesternacht der 17-jährige Schüler David M. aus Eberschwang beim Versuch, eine Kugelbombe zu zünden, getötet. Die Trauer über den Tod ist groß.

Die fünf Faschingssitzungen hätten zwischen dem 8. Februar und dem 16. Februar in Eberschwang stattfinden sollen. Diese wurden, genauso wie der traditionelle Ball der "Burschen", bei der David M. Mitglied war, aufgrund des tragischen Ereignisses in der Silvesternacht abgesagt.

Für Kauf Bescheid erforderlich

Laut eines Gutachtens dürfte der Jugendliche versucht haben, eine Kugelbombe ein zweites Mal zu zünden. Daraufhin ist diese mit enorm hoher Geschwindigkeit aus der selbst gebauten Abschussvorrichtung in die Höhe geschossen. Der beliebte Schüler starb kurze Zeit später an seinen schweren Kopfverletzungen. Er wurde nur 17 Jahre alt.

Der Fall hat für den Verkäufer der Kugelbomben aus dem Großraum Linz jetzt ein juristisches Nachspiel vor dem Landesgericht Ried. Der Mann hätte die Feuerwerkskörper der Kategorie F4 nicht verkaufen dürfen. Der Erwerb solcher Kugelbomben ist nur mit einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft und einer speziellen Ausbildung im Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen zulässig. Der 54-Jährige hatte sich wenige Tage nach dem Unfall der Polizei gestellt.

Am Dienstag, 16. April, wird dem Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, der Prozess gemacht. Er muss sich wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung vor dem Landesgericht in Ried verantworten. "Die Jugendlichen, die in der Silvesternacht dabei waren, wurden als Zeugen geladen. Auch der Gutachter wird in den Zeugenstand treten", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, auf OÖNachrichten-Anfrage. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten bis zu drei Jahren Haft. Laut Ebner hat der Angeklagte ein Tatsachengeständnis abgelegt. Das wäre im Falle einer Verurteilung ein Milderungsgrund.

