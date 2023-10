Nach tödlicher Attacke: Debatte um Hundehaltegesetz voll entbrannt

Heute fand das erste Treffen der von Tierschutz-Landesrat Michael Lindner (SPÖ) einberufenen Arbeitsgruppe zur Evaluierung des oberösterreichischen Hundehaltegesetzes statt.

Schwerpunkte sieht der zuständige Landesrat klar in der Aufwertung des Sachkundenachweis: „Die Aufwertung des Sachkundenachweises bei der letzten Novellierung war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir werden den Sachkundenachweis aber zu einem Hundeführerschein für Oberösterreich weiterentwickeln – Schutz und Sicherheit der Menschen hat oberste Priorität.“

Jetzt sollen auch rechtliche und praktische Möglichkeiten geprüft werden, Hunde nach deren Gefährdungspotential einzuteilen (beispielsweise Beißkraft, Gewicht), um auf dieser Klassifizierung aufbauend differenzierte Regelungen für Hundehalterinnen und -halter schaffen zu können.

„Wichtig ist, dass es zu keinen politischen Schnellschüssen kommt, sondern fachlich fundierte Überlegungen stattfinden – nur so können wir am Ende eine gute Lösung sicherstellen", so der Landesrat.

Leinen- und Maulkorbpflicht gefordert

Die ÖVP fordert, "dass schnell und entschlossen eine praxisgerechte Verbesserung des oberösterreichischen Hundehaltergesetzes auf den Weg gebracht wird." Ganz oben stehe nach dem tragischen Vorfall in Naarn eine Leinen- und Maulkorbpflicht für Kampfhunde im öffentlichen Raum. „Die Menschen müssen besser vor Kampfhunden geschützt werden. Ein Maulkorb ist dabei der wirksamste und unmittelbarste Schutz vor tödlichen Bissattacken. Denn Vorschläge wie verpflichtende Schulungen für Hundehalter oder ausgeweitete Anschaffungserfordernissen verhindern allein leider nicht, dass gefährliche Hunderassen zu Waffen ausgebildet werden und Menschen mit Bissen tödlich verletzen. Wir wollen daher jedenfalls die Einführung einer Leinen- und Maulkorbpflicht für Kampfhunde im öffentlichen Raum prüfen und umsetzen“, so Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

Vorteil einer entsprechenden Maßnahme wäre laut Hiegelsberger, dass diese rasch und unkompliziert über eine Erweiterung des § 6 des oberösterreichischen Hundehaltergesetzes eingeführt werden könne.

Schon jetzt sind Hundehalter entsprechend Gesetz verpflichtet, nicht angeleinte Hunde im Ortsgebiet mit einem Maulkorb zu schützen (§ 6 Abs. 1). Für auffällige Hunde besteht eine durchgehende Leinen- und Maulkorbpflicht an öffentlichen Orten im Ortsgebiet, mit Ausnahme von eingezäunten Freilaufflächen (§ 6 Abs. 1a). Laut Hiegelsberger sollte über eine Erweiterung der Rechtsbestimmung Kampfhunde-Rassen künftig im öffentlichen Raum zum Tragen eines Maulkorbes und zum Halten an einer Leine verpflichtet werden. Um Vorfälle auf Spazierwegen außerhalb des Ortsgebiets zu verhindern, soll sich die Regelung generell auf den öffentlichen Raum beziehen. Die Maßnahme solle mit strikten Konsequenzen für Verstöße verbunden werden, um deren Einhaltung möglichst sicherzustellen, so der ÖVP-Landesgeschäftsführer.

Regelung für Kampfhunderassen mit hoher Aggressivität und Gefährlichkeit

Für die Bestimmung der von der Leinen- und Maulkorbpflicht umfassten Kampfhunderassen im öffentlichen Raum verweist er etwa auf die Rassen-Kategorisierung im benachbarten Bayern. Dort würden gesetzlich „Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit“ nach Rassen definiert und entsprechend eingestuft. In die höchste Gefährlichkeitsstufe fallen laut der bayerischen Gesetzeslage Pit-Bull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier und Tosa-Inu. In der zweithöchsten Gefährlichkeitsstufe werden seitens der bayerischen Behörden weitere 14 Hunderassen aufgelistet. Bei all diesen Rassen sei „die Eigenschaft als Kampfhund“ auf Basis von Expertengutachten „stets vermutet“, begründen die bayerischen Behörden ihr striktes Vorgehen, wobei dieses auch auf „Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden“ angewendet werde.

