Nach tödlichem Unfall: Mann bestellte Ersatzteile für beschädigtes Fluchtauto

Der tödliche Unfall, bei dem in der Nacht auf Donnerstag in Weierfing, Gemeindegebiet von Aurolzmünster, ein 43-Jähriger Mann überfahren wurde, war gestern Gesprächsthema Nummer eins in Ried und Umgebung.

Wie berichtet, konnte ein 58-jähriger Mann von der Polizei als Unfallverursacher ausgeforscht werden. Laut Alois Ebner, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, wohnt der 58-Jährige nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernt. Der Mann dürfte gegenüber der Polizei angegeben haben, dass er vor dem Unfall neben der Straße ein Reh sah, plötzlich habe es unter seinem Auto gerumpelt. Dass er einen Menschen überfahren hat, sei ihm nicht bewusst gewesen, gab der Unfalllenker gegenüber der Polizei an.

Der 58-Jährige setzte seine Fahrt nach Hause fort. Ob der bisher unbescholtene Mann alkoholisiert war, wird sich kaum mehr nachweisen lassen. Am Abend nach dem schrecklichen Unfall ergab ein Alkotest ein negatives Ergebnis. Der 58-Jährige stellte sich nicht freiwillig der Polizei. „Wir haben einen Hinweis auf das mögliche Unfallfahrzeug aus der Bevölkerung erhalten. Diesem Hinweis sind wir nachgegangen und es hat sich herausgestellt, dass es sich um das gesuchte Auto handelt. Der 58-Jährige hatte sich laut unseren Ermittlungen bereits Ersatzteile für sein beschädigtes Auto bestellt. Er hat also Vorbereitungen getroffen, das Auto zu reparieren“, sagt Ebner.

Das Unfallauto wurde von der Polizei sichergestellt und wird durch einen Sachverständigen begutachtet.

Die Leiche des 43-Jährigen wird laut Ebner am heutigen Freitag obduziert. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Aufschlüsse auf den Unfallhergang. Das chemische Ergebnis der Obduktion, das in erster Linie darüber Aufschluss geben soll, ob das Opfer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, wird aber erst in einigen Tagen vorliegen.

Dem Unfalllenker droht ein Prozess wegen fahrlässiger oder grob fahrlässiger Tötung.

Alois Ebner, Leiter der Staatsanwaltschaft Ried Bild: OÖN

