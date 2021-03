Nach tödlichem Unfall: A25 Richtung Suben gesperrt

Um 10.37 Uhr ging bei der Feuerwehr Marchtrenk der erste Alarm ein: Im Bereich Terminal Wels waren zwei Lkw zusammengestoßen. Wenige Minuten später kam es im Rückstau zu einem weiteren, folgenschweren Unfall: Ein Kastenwagen war vor der Ausfahrt Wels-West Marchtrenk auf einen Lkw aufgefahren. Dabei dürfte sich der Lenker des weißen Transporters so schwer verletzt haben, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die A25 wurde im Bereich Marchtrenk/Weißkirchen in Richtung Suben für den gesamten Verkehr gesperrt, hieß es.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Kurz nach halb 11 Uhr sind zwei Lkw kollidiert. Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR