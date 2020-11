Nach Tod von 13-Jähriger: Eltern erneut vor Gericht

Der Oberste Gerichtshof hat dieses Urteil aufgehoben. Deshalb gibt es am 24. November erneut einen Gerichtstermin für den 39-Jährigen und seine Ehefrau (35), die deutsche Staatsbürger sind, ihre Wurzeln aber in Usbekistan und Kasachstan haben. Den Eltern wurde beim Prozess Mord durch Unterlassung vorgeworfen. Weil aber die Geschworenen 4:4 abstimmten, sind sie zu ihren Gunsten nur wegen gröblicher Vernachlässigung einer unmündigen Person mit Todesfolge verurteilt worden. Dieser Rechtsspruch bleibt auch bei der neuerlichen Verhandlung in zehn Tagen aufrecht. Der Tod der 13-jährigen Rahel aus dem Waldviertel vor gut einem Jahr hat große Bestürzung ausgelöst. Sie litt mehr als zwei Jahre an einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Einen Tag vor ihrem Tod wog Rahel nur noch 30 Kilo, bei einer Größe von 1,60 Metern. Die Eltern sollen die Behandlung des Mädchens über längere Zeit hinweg aus religiösen Gründen unterlassen haben. Als Mitglieder einer evangelikalen Religionsgemeinschaft soll das Paar auf Gott anstatt die Ärzte vertraut haben. Fasten und Gebete sollen die Eltern für eine Heilung einer medizinischen Behandlung vorgezogen haben. Beim ersten Prozess sagte der Vater mehrmals aus, dass auch seine Tochter nicht von einem Arzt untersucht werden wollte. Das kranke Kind soll gesagt haben, "wenn Gott sie nicht heilt, will sie in den Himmel". Die 13-Jährige starb am 17. September 2019 nach einer Zuckerstoffwechselentgleisung an Herz-Kreislauf-Versagen. Den Eltern drohen nun bis zu zehn Jahre Haft.

