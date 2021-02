Ein Dienstgespräch beendete vergangenen Freitag vorläufig die Tätigkeit jenes Direktors, der am 16. Jänner an einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien teilgenommen hatte. Wie berichtet, war der Leiter mehrerer Volksschulen im Bezirk Grieskirchen bei der Demo von anderen Teilnehmern gefilmt worden, die Sequenz verbreitete sich daraufhin in den sozialen Netzwerken. Weil der Direktor dort ohne Maske und ausreichend Abstand zu anderen Demonstranten zu sehen war und