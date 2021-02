Weder bei der Corona-Demo Mitte Jänner in Wien noch in seinen drei Schulen trug er Mund-Nasen-Schutz. Vergangene Woche wurde der Schulleiter aus Grieskirchen vorläufig vom Dienst freigestellt - die OÖN haben darüber berichtet. Heute der Paukenschlag: Die Bildungsdirektion berief den Direktor von der Schulleitung ab. Er unterrichtet jetzt wieder an einer Volksschule. "Der Pädagoge ist von nun an kein Schulleiter mehr. Er wurde als Volksschullehrer an seine vorherige Schule zurückversetzt", hieß