Nach Suchaktion in PlusCity: 72-Jährige wohlbehalten zurück bei Familie

Die demenzkranke Frau war seit Mittwochnachmittag abgängig. Sie war mit ihrem Sohn im Einkaufszentrum PlusCity in Pasching unterwegs, sollte auf ihn warten, während er einkaufte, und verschwand. Videoaufnahmen zeigen, dass sie bis zum späten Nachmittag orientierungslos durch das Einkaufszentrum irrte und dann in eine Straßenbahn Richtung Traun stieg.

Die OÖN haben berichtet: 72-Jährige verschwand in der PlusCity

Bei Tankstelle gefunden

Bei der Suche nach einer 72-Jährigen bat die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Freitagmorgen gegen 7:40 Uhr meldete sich schließlich ein Zeuge. Er glaube, die vermisste 72-Jährige bei einer Tankstelle in Pasching gesehen zu haben. Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg und traf die Frau dort an. Sie wurde zu ihren Angehörigen gebracht.

