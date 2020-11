Nach Suchaktion in Offenhausen: Abgängiger Mann gefunden

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einer Suchaktion eines abgängigen Mannes gerufen. Neben der Feuerwehr, die ein Waldstück durchsuchte, waren auch Beamte, ein Polizeihund sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr konnte schließlich die gesuchte Person im Bereich einer Bushaltestelle an der Grünbachtalstraße antreffen.

Nähere Hintergründe, warum der Mann abgängig war, sind derzeit noch nicht bekannt.

