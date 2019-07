Nach Suchaktion: Heimbewohner erfolgreich gefunden

Der Mann sei gegen 21 Uhr kurz rausgegangen um Zigaretten zu kaufen, anschließend aber nicht mehr zurückgekehrt. Die Betreuerin mache sich Sorgen, da der 47-Jährige normalerweise sehr zuverlässig sei. Sie habe bereits sämtliche Lokale aufgesucht bzw. angerufen, konnte den Mann allerdings nicht ausfindig machen.

Die Beamten der Sektorstreife "Timelkam" leiteten sofort eine Fahndung ein. Unter anderem wurde auch die Diensthundeinspektion Laakirchen und der Polizeihubschrauber "Libelle Flir" verständigt. Kurz vor dem Eintreffen des Hubschraubers konnte der 47-Jährige am Montag gegen 1 Uhr im Bereich einer Tankstelle in Ampflwang unverletzt aufgegriffen werden. Er gab an, die Orientierung verloren zu haben. Der Mann wurde zum Wohnheim zurückgebracht und der Betreuerin übergeben.