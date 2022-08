Nach Sturz im Attersee-Klettersteig ging die Kraft aus

Polizeihubschrauber standen am Mahdlgupf-Klettersteig am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) und im Totengraben bei Ebensee (Bezirk Gmunden) im Einsatz.

Ein Deutscher (36) war um zehn Uhr vormittags mit zwei Freunden zum Gipfel des Mahdlgupf gestartet. Das Trio wählte den Klettersteig, der mit dem Schwierigkeitsgrad D/E - also sehr schwierig - bewertet wird. Besonders fordernd sind der Einstieg und eine Schlüsselstelle in der Mitte. Dort befand sich der 36-Jährige, als er sich nicht mehr halten konnte und zwei Meter in sein Klettersteigset stürzte. Dadurch wurde der Bandfalldämpfer ausgelöst.

Der Deutsche hatte Glück: er blieb unverletzt. Die Gruppe legte nach dem Sturz eine längere Pause ein. Etwa die Hälfte des Steigs hatten die drei Männer noch vor sich. Sie schafften es bis kurz vor den Gipfel. Dann verließen den 36-Jährigen seine Kräfte endgültig. Er hatte zudem starke Krämpfe, berichtet die Polizei. Weil er nicht mehr weiterklettern konnte, setzte der erschöpfte Mann einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber Libelle kam aus Salzburg angeflogen und rettete den Deutschen mit einem 40 Meter langen Tau aus dem Klettersteig.

Junge Tschechen aus Totengraben gerettet

Auch der Polizeihubschrauber aus Oberösterreich wurde am selben Tag zu einem alpinen Notfall gerufen. Eine Gruppe junger Leute hatte den Abstieg von der Rieder Hütte in der Nähe des Feuerkogels mittels Handy-App geplant. Die Tour endete im steilen, unmarkierten Gelände. Laut Angaben der Polizei waren die jungen Tschechen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren am Vortag mit der Seilbahn auf den Feuerkogel gefahren. Von dort aus wanderten sie zur Rieder Hütte und übernachteten dort.

Am Mittwoch wollte die Gruppe über den "Großen Totengraben" absteigen - die Route hatten sie im Internet gefunden. Dabei handelt es sich allerdings um einen unmarkierten Steig, der auch Kletterkönnen erfordert. "Nicht alles, was in einer digitalen Karte eingezeichnet ist, ist auch ein Wanderweg", so die Bergrettung Oberösterreich. Diese Erfahrung sollten die fünf Bergsteiger später auch machen. Laut Polizei hatten sie in der Hütte noch gefragt, ob sie den Weg über den Totengraben absteigen könnten. Das sei bejaht worden, weshalb die Gruppe über die Route abstieg. Zuerst lief alles wie geplant, doch dann kamen sie zu den Kletterseilen. Zusätzlich behinderten die Wolken allmählich die Sicht. Die jungen Tschechen waren nicht ausgerüstet, weshalb eine von ihnen schließlich zum Handy griff und den Notruf wählte. Die Flugpolizei rettete die fünf Wanderer mit einem Tau und konnte sie ins Tal bringen, weil sich die Wolkendecke inzwischen lichtete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.