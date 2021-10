Nach Sturm auf Pastoralamt wieder rechtsextremer Protest

Unter den Augen des Verfassungsschutzes fand gestern auf dem Linzer Hauptplatz eine Unterschriftenaktion rechter Aktivisten gegen den geplanten Gedenkort für auf der Flucht gestorbene Menschen statt. Die Aktion war von Personen angemeldet worden, die die Exekutive im Umfeld der "Identitären" vermutet.

Dabei bildete sich auch eine Protestgruppe von "links". Es seien sich jeweils 30 bis 40 Personen gegenübergestanden, hieß es aus der Linzer Polizei. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Der geplante Gedenkort soll im Frühjahr 2022 auf dem Areal des Friedhofes St. Martin eröffnet werden. Dort soll es auch eine "Wall of Names" geben, also eine Wand, auf der die Namen jener festgehalten werden, die auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrunken sind. Angehörige können die Namen dort eintragen. Dagegen haben rechtsextreme Aktivisten bereits protestiert: indem sie Ende September in Linz das Pastoralamt der Diözese stürmten. "Dieser Hass und dieses Gedankengut machen mich sprachlos. Gegen Gedenkorte zu demonstrieren, ist menschenverachtend. Das widerspricht unserem oberösterreichischen Weltbild, das von Respekt geprägt ist", reagierte Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Der Gedenkort ist ein Projekt, das vom Land Oberösterreich, der katholischen und evangelischen Kirche, der Islamischen Glaubensgemeinschaft und der Stadt Linz getragen wird. "Es zeugt von sehr großer Gefühllosigkeit, wenn zum wiederholten Mal dieser Gedenkort und der furchtbare Tod des Mädchens in Wien gegeneinander ausgespielt werden", so Pastoralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl.