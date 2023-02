Nach Streit mit Christian Rainer: Polizei ermittelt gegen Ebenseer Wirt

Es gab Handgreiflichkeiten, aber keine Anzeige. Die Polizei in Ebensee hat nun trotzdem die Ermittlungen aufgenommen. Wie berichtet, war der scheidende Herausgeber des Nachrichtenmagazins "Profil", Christian Rainer, am 14. Jänner dieses Jahres samt Begleitung in ein Ebenseer Wirtshaus eingekehrt. Dort entwickelte sich aus einem sachlichen Gespräch mit dem Inhaber des Gasthauses bald eine hitzige Diskussion. Zentrales Thema soll der Umgang mit der Erinnerungskultur in der