Nach schwerem Verkehrsunfall: Innviertler starb im Spital

Der 60-Jährige hatte am Samstagvormittag bei der Fahrt auf B143 im Gemeindegebiet von Ried im Innkreis die Kontrolle über seinen Wagen verloren: Er streifte mit der linken Fahrzeugseite die Mauer einer Bahnunterführung, durchbrach einen Zaun und kollidierte daraufhin mit der Mauer eines Hauses in der Eberschwangerstraße.

Zeugen halfen dem Lenker aus dem Wrack, ein zufällig vorbeikommender Arzt leistete Erste Hilfe. Als Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen, führte das Rote Kreuz bereits Reanimationsmaßnahmen durch.

Letztendlich kam für den Mann aus dem Bezirk Ried aber jede Hilfe zu spät: Er wurde in das Krankenhaus nach Wels gebracht, wo die Ärzte am Dienstag den Kampf um das Leben des Verletzten verloren. Er starb in den Vormittagsstunden an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

