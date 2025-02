Ein stark frequentierter Gebetsraum wurde in diesem Bürogebäude in Traun betrieben. Eine Widmung gab es dafür nicht.

TRAUN. Wegen angeblicher Lärmbelästigung und einer nicht widmungskonformen Nutzung hatte der Trauner Bürgermeister, Karl-Heinz Koll (VP), wie berichtet, ein Vereinslokal in der Stadtgemeinde schließen lassen. Der Kultur- und Sportverein DAWA habe in den Räumlichkeiten einen illegalen muslimischen Gebetsraum betrieben, so der zentrale Vorwurf.