Nach Razzia in Pizzerien: Warten auf Ergebnisse

Durchsuchungen in sechs Pizzerien, in Wohnungen, Büros und auf einem Autoverkaufsplatz: Die Ergebnisse der groß angelegten Razzia, die von Beamten des Bundeskriminalamts in Zusammenarbeit mit jenen des Landeskriminalamts und italienischen Carabinieri am 6. Dezember in Linz und Umgebung durchgeführt worden war, werden noch länger auf sich warten lassen.

"Die Untersuchungsergebnisse werden nun zusammengetragen, das wird bei insgesamt 14 Hausdurchsuchungen Zeit in Anspruch nehmen", sagt Reinhard Steiner, Sprecher der Linzer Staatsanwaltschaft. Wie berichtet, steht ein Geschäftsmann aus Kalabrien, der seit mehr als 20 Jahren in Linz lebt, in Verdacht, mit der italienischen Mafia ’Ndrangheta zusammenzuarbeiten.

"Ich habe jetzt meinen Anwalt in Italien eingeschaltet. Er soll aufklären, was mir konkret vorgeworfen wird", sagt der beschuldigte Betreiber mehrerer Pizzerien gegenüber den OÖN. Er werde kooperativ sein und "auch nach Italien fliegen, wenn sie mich dort brauchen. Die Österreichische Republik wirft mir ja nichts vor".

Tatsächlich wurden die Behörden in Österreich von der Staatsanwaltschaft in Catanzaro, Hauptstadt Kalabriens, eingeschaltet. Der Vorwurf: Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

