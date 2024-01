Durch ein aufgezwängtes Küchenfenster waren die mit Sturmhauben maskierten Täter in das Haus des Unternehmers in Gurten gelangt.

"In so einem Moment geht dir vieles durch den Kopf, aber es ist alles so schnell gegangen, da hast du auch wieder keine Zeit zum Überlegen", sagte der Gurtner Unternehmer und Ex-Landesrat Josef Fill am Montag, 17. Juli 2023, im Gespräch mit den OÖNachrichten.