Nach Raubüberfall auf Apotheke: Dieser Mann wird gesucht

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag gegen 17:45 Uhr eine Apotheke in Linz. Er bedrohte die 52-jährige Pharmazeutin mit einem Küchenmesser und nötigte sie in ortsüblichem Dialekt zur Herausgabe von Arzneimitteln. Der maskierte Mann dürfte der Suchtgiftszene zuzuordnen sein. Während der Tat waren noch eine Angestellte, eine Reinigungskraft und eine Kundin in der Apotheke. Keine der anwesenden Personen wurde verletzt bzw. mit dem Messer bedroht. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend durch die Unterführung Untergaumberg Richtung Waldeggstraße.

Der Mann ist ca. 20 Jahre alt, Österreicher, sprach oberösterreichischen Dialekt, ist etwa 170-180 cm groß, hat braune glatte mittellange Haare, helle Hautfarbe und eine normale Statur.

Bekleidet war er mit roten Sneakers, einer roten kurzen Hose und einem hellgrauen T-Shirt mit der Aufschrift MIAMI. Er war mit zwei FFP2 Masken über Mund und Nasenpartie mit selbstangefertigten Sehschlitzen maskiert.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter 059133 40-3333.