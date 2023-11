Nach Raub in Asten: Alarmfahndung im Großraum Linz

Ein Drogendeal dürfte am Sonntagabend beim Frunpark in Asten (Bezirk Linz-Land) missglückt sein, es kam daraufhin zu einem Raub. Das bestätigte die Polizei am Abend im OÖN-Gespräch. Die Hintergründe lagen vorerst noch im Dunklen. Ersten Informationen zufolge dürfte eine Waffe im Spiel gewesen sein. Eine Alarmfahndung war gegen 21 Uhr noch im Gange. An neuralgischen Stellen im Umkreis von Asten bis nach Linz und Steyr waren schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen, Schutzwesten und Sturmgewehren positioniert und kontrollierten den Verkehr.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

