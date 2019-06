Nach Parkschaden: Fahrerflüchtiger 18-Jähriger meldete sich bei der Polizei

Gemeinsam mit seiner Mutter tauchte der Bursch am Montag in Wels bei der Polizei auf und beichtete den Unfall, den er in der Nacht auf Sonntag auf der Grieskirchner Straße verursacht hatte. Er sagte, er habe den Autoschlüssel seiner Mutter entwendet, um mit dem Pkw noch ein paar Runden durch die Stadt zu drehen. Beim Hantieren mit dem Autoradio sei es dann zu dem Unfall gekommen. Einen Führerschein besitzt der 18-Jährige noch keinen.

Bei dem Unfall prallte er mit dem Fahrzeug gegen den geparkten Wagen, der auf den Gehsteig geschleudert und dabei stark beschädigt wurde. Danach fuhr der 18-Jährige prompt nachhause. Ihm drohen nun behördliche Anzeigen.

