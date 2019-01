Nach OÖN-Bericht: Noch heuer soll es ernst mit zweiter Schienenachse werden

LINZ. Bus statt Straßenbahn dürfe keine Dauerlösung sein – Bekenntnis zu unterirdischer Trasse.

Eine Straßenbahnachse ist in Linz auf Dauer zu wenig. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nach dem gestrigen OÖN-Bericht über Busse als Zwischenlösung bis zur Errichtung der zweiten Schienenachse in Linz scheint nun etwas Bewegung in die "unendliche Geschichte" des Projektes zu kommen.

Bis zum Sommer müsse es verbindliche Unterschriften von Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) unter einen gemeinsamen Vertrag über Finanzierung und Baustart der Schienenachse geben. Das forderte gestern Severin Mair, Landesverkehrssprecher der Grünen, und sprach sich gleichzeitig für einen "Öffi-Gipfel" aus. Damit solle ein Schlussstrich unter den "ewigen Streit zwischen Stadt und Land" gezogen werden.

"Unverzichtbares Projekt"

Signale lassen die Hoffnung zu, dass sich die Entscheidungsträger darüber bewusst sind, dass es an der Zeit ist, konkrete Taten zu setzen. Der Linzer Bürgermeister, der die Busse als Zwischenlösung ins Spiel gebracht hatte, bekräftigte gestern erneut die Bedeutung dieses Projektes für den öffentlichen Verkehr im Zentralraum.

Für Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP) ist die zweite Schienenachse ein unverzichtbarer Beitrag im Kampf gegen den Stau auf der Straße. Auch im Linzer Gemeinderat war die Causa gestern Thema. Zur Diskussion stand eine Resolution von Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik, der forderte, die Linz AG mit der Erstellung einer Obus-Linie auf der geplanten Straßenbahnachse zu betrauen.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) will sich nicht mehr hinhalten lassen. Er will sich "im nächsten Quartal" mit seinem Parteikollegen Verkehrsminister Norbert Hofer abstimmen, wie viel Geld aus der Nahverkehrsmilliarde für die zweite Schienenachse in den oberösterreichischen Zentralraum fließen werde.

Das Thema wurde auch in der aktuellen Sendung von OÖN-TV behandelt:

Voraussetzung dafür ist für Steinkellner bekanntlich, dass es nur eine "schienengebundene Lösung" geben könne. Denn nur so sei es möglich, auch mit Zügen aus der Region über die zweite Straßenbahnachse durch Linz zu fahren. "Nur so kann es gelingen, die Pendler zum Umstieg auf das öffentliche Verkehrsmittel zu bringen", so Steinkellner.

Wie gestern ausführlich berichtet, ist das seit 2010 ausgearbeitete Projekt einer zweiten Straßenbahnachse über die neue Donaubrücke und die Gruberstraße bis zum Bahnhof immer noch nicht in Richtung Detailplanung unterwegs. Das liegt unter anderem daran, dass es noch keine Entscheidung darüber gibt, ob die Straßenbahn wirklich unterirdisch errichtet und die Mühlkreisbahn eingebunden werden soll. Zuletzt waren die hohen Kosten einer Tunnelvariante vom Landesrechnungshof kritisiert worden, doch erscheint eine unterirdische Trassenführung aus vielen Gründen zweckmäßig wie sinnvoll.

Investieren statt Strafe zahlen

Was die finanziellen Mittel betrifft, spricht sich Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) für eine zweite Nahverkehrsmilliarde aus. Sein Argument: Bevor Österreich Milliardenstrafen an die EU überweisen muss, weil die CO2-Ziele im Verkehrsbereich bei weitem verfehlt werden, sollte man die Milliarden in den öffentlichen Verkehr im Land investieren.

