Vermisster Linzer (50) nach österreichweiter Fahndung wohlauf gefunden

Sechs Tage lang suchten die Einsatzkräfte nach einem vermissten Linzer. Der 50-Jährige war am Freitagabend zuletzt am Linzer Hauptbahnhof gesehen worden, hatte sich dort noch von seinen Freunden verabschiedet: "Wir sehen uns am Sonntag!". Zuvor waren die Fußball-Fans mit einem privaten Kleinbus bei einem LASK-Spiel in Bosnien, beim Bahnhof war der Vermisste dann gegen 19 Uhr ausgestiegen. In Videoaufnahmen der Überwachungskameras war laut Polizei zu sehen, wie der dreifache Vater in den unteren Stock des Bahnhofs ging. Dann verlor sich seine Spur.

Der Hund des Linzers wurde einen Tag vor seiner Abreise nach Bosnien bei einem Wohnkomplex im Leondinger Stadtteil Hart angeleint gefunden. Die American-Staffordshire-Hündin war offenbar ausgesetzt worden, sei verängstigt und hungrig gewesen, heißt es von seiten der Tierrettung. Wie der gesuchte Linzer gegenüber anderen Fußballfans angegeben hat, habe er das Tier bis zu seiner Rückkehr "bei einer Freundin" untergebracht.

Sorge um Familienvater

Der dreifache Vater war am Samstag nicht wie vereinbart bei seiner Frau, von der er getrennt lebt, aufgetaucht, um seine elfjährige Tochter abzuholen. Weil auch sein Handy ausgeschaltet war und das untypisch für den 50-Jährigen gewesen sei, wurde am Sonntag eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben. Es musste auch von einem Unfall ausgegangen werden.

Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Vermisstenanzeigen wurden auch in den sozialen Medien geschaltet. Auch der Verein "Österreich findet euch", der sich ehrenamtlich der Suche von vermissten Personen verschrieben, schaltete eine Vermisstenazeige. Das mediale Echo war groß. Von dem Familienvater fehlte jede Spur. Bis Mittwochabend.

Der Vermisste wurde laut Angaben der Polizei wohlauf gefunden. Die Angehörigen seien informiert, die Erleichterung sei groß.

