Nach Mord und Suizid in Linz: Ermittlungen laufen

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen, sind am Samstag im Süden von Linz auf einem privaten Grundstück die Leichen eines 84-Jährigen und seiner 90-jährigen Lebensgefährtin gefunden worden.

Die beiden Toten befanden sich auf der Terrasse des Einfamilienhauses, das das Paar bewohnte. Sie wiesen schwere Schnittverletzungen auf.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der Mann erst seine Frau getötet hat und im Anschluss Suizid beging. Als Waffe soll eine Akku-betriebene Säge verwendet worden sein. Die Frau galt als stark dement, auch Gesundheitszustand des Mannes dürfte nicht mehr gut gewesen sein.

Zu Details hielten sich die Ermittlungsbehörden bedeckt. Wann die beiden Pensionisten gestorben sind, stehe noch nicht fest, dies müsse erst durch die Obduktion geklärt werden, hieß es am Montag. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen sollen am Montag oder am Dienstag stattfinden.

Polizei verständigte die Angehörigen

Nach der Auffindung der beiden Leichen musste die Polizei die Familienangehörigen verständigen. Hinweise für eine Tatbeteiligung dritter Personen gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Exekutive.

