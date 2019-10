Nach Messerattacke in Leopoldschlag: Zweites Opfer starb im Krankenhaus

Der Mann aus dem Bezirk Freistadt erlag zu Mittag im Linzer Keplerklinikum seinen schweren Verletzungen.

„Wir bedauern den Tod unseres Mitarbeiters David H. Unser ganzes Mitgefühl gehört seiner Familie, seinen Angehörigen, seinen Kollegen, Freunden und Weggefährten“, heißt es in einer Aussendung des roten Kreuzes. „Unsere Gedanken sind bei Davids Angehörigen und allen Menschen, für die an diesem Tag das Leben eine schreckliche Wendung nahm", wird Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger zitiert.

Ermittlungen wegen zweifachen Mordes

Der 33-jährige Jamal A. ist dringend tatverdächtig, am Montag in Wullowitz den Betreuer seiner ehemaligen Asylunterkunft mit einem Messer attackiert und im Anschluss auf der Flucht einen Landwirt (63) erstochen zu haben. Beim Versuch, ihrem Betreuer zu helfen, erlitten in dem Heim auch drei Asylwerber Verletzungen.

Gegen den Afghanen wird nun wegen zweifachen Mordes ermittelt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Über den Verdächtigen war am Mittwoch vom Landesgericht Linz die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Staatsanwaltschaft geht in beiden Fällen von einem bedingten Mordvorsatz aus.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Mord in Leopoldschlag Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.