Nach Messerattacke im Mühlviertel: 45-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht

Eine 45-jährige Ukrainerin, die am 16. Oktober des Vorjahres in Haslach (Bezirk Rohrbach) versucht haben soll ihren Lebensgefährten zu töten, muss sich demnächst wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Linz verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage eingebracht, berichtete sie am Montag.

Der Tat ging offenbar ein Streit des nicht mehr ganz nüchternen Paares voraus, in dem es um Geld, um den Alkoholkonsum des Mannes und auch um die Hochzeitsvorbereitungen ging. Der Frau gingen die Vorbereitungen zur Trauung zu schleppend voran. Der Mann dürfte aber noch gar nicht geschieden gewesen sein. Beide wurden handgreiflich. Dann soll die Frau ihren Partner mit einem Messer verletzt haben - die OÖN haben ausführlich über die Messerattacke im Mühlviertel berichtet.

Nachbar kam dem Mann zu Hilfe

Sie kann sich aber die Verletzungen des Mannes nicht erklären. Sie sei nicht dabei gewesen und von ihr kämen die Verletzungen auf keinen Fall, sagte sie laut Staatsanwaltschaft Linz. Die 45-Jährige habe verschiedene Versionen von dem Streit aufgetischt. Einmal soll es eine Rangelei um eine Weinflasche gegeben haben, ein anderes Mal behauptete sie, dass der Mann immer wieder aus der Wohnung gegangen sei und auf einmal eine Wunde hergezeigt habe. Ein Nachbar kam dem Mann zu Hilfe, weil der Streit sehr laut gewesen sei.

Das Mehrparteienhaus in Haslach (Bezirk Rohrbach), in dem sich der fatale Beziehungsstreit im Herbst 2019 zugetragen haben soll. Bild: fotokerschi.at

Der Mann, dessen Zustand eine Zeit lang kritisch war, wies einen Messerstich in den Bauch auf und eine kleinere Verletzung am Rücken. Offenbar war die Verdächtige mit einem großen Küchenmesser und mit einem kleineren Buttermesser auf ihn los gegangen. Im Fall einer Verurteilung drohen der 45-Jährigen zehn oder 20 Jahre Haft bzw. lebenslang.